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В селах Кирсановского округа усилили сотовую связь

Жители Кирсановского округа в Тамбовской области смогут сохранять привычную цифровую активность, выезжая за город. «МегаФон» запустил базовые станции сразу в нескольких селах — Иноковка 2-я, Ковылка и Чутановка. Теперь жителям этих населенных пунктов доступны стабильная голосовая связь с поддержкой технологии VoLTE и скоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование в трех селах работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить широкий радиус распространения сигнала и высокое качество голосовой связи на территории поселений.

Максимальная скорость передачи данных в зоне действия оборудования может достигать 60 Мбит/с. Теперь местные жители могут посмотреть лекцию онлайн, загрузить объемные файлы, отправить почту, воспользоваться банковскими приложениями и другими цифровыми сервисами.

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Благодаря строительству телеком-объектов также расширена зона обслуживания технологии VoLTE (цифровых звонков через интернет). Абоненты могут говорить по телефону и параллельно пользоваться мобильным интернетом. При этом качество передачи голоса остается высоким.

«Мобильная связь стала еще доступнее сразу в трех населенных пунктах Кирсановского округа. Для нас важно, чтобы выезжая за город, жители могли воспользоваться цифровыми сервисами и связаться с близким в необходимый момент. Улучшение связи в Кирсановском округе — лишь часть большой работы по модернизации сети. Ранее новые базовые станции появились в Моршанском округе», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

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