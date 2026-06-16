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VAS Experts, MiaCore и Forward объявили о партнерстве для запуска MVNO

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts совместно с разработчиком мобильного ядра сети MiaCore и поставщиком BSS/OSS-решений Forward объявили о технологическом партнерстве для запуска комплексного решения «MVNO под ключ». Совместное предложение позволит операторам связи, банкам, финтех-компаниям и другим организациям запускать виртуальных мобильных операторов (MVNO) в короткие сроки и с использованием отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Партнерство направлено на формирование готового набора технологий и сервисов для запуска виртуальных мобильных операторов форматов Light, Medium и Full MVNO. Решение объединяет инфраструктурные компоненты, необходимые для построения мобильной сети, а также экспертную поддержку на всех этапах реализации проекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Компании уже завершили тестирование совместимости платформы. По итогам испытаний подтверждена корректная работа интерфейсов и протоколов взаимодействия между компонентами инфраструктуры, что позволяет развертывать решение у заказчиков.

MiaCore обеспечивает построение ядра мобильной сети, включая обработку абонентских данных, сигнальные и пакетные компоненты. VAS Experts отвечает за внедрение решений для обработки и управления сетевым трафиком, включая PCEF и PGW, обеспечивающих применение политик тарификации, полисинг и управление передачей данных. Кроме того, компания разрабатывает решение ePDG для поддержки защищенного доступа к мобильной сети по Wi-Fi. Forward предоставляет BSS/OSS-платформу, включающую биллинг, тарификацию, управление услугами и квотами, продуктовый каталог, интерфейсы для сотрудников и абонентов, а также инструменты интеграции с государственными информационными системами.

«Запуск MVNO сегодня становится инструментом диверсификации бизнеса и способом выстраивания более тесного взаимодействия с клиентами. Банки, финтех-компании, государственные структуры и цифровые экосистемы используют виртуальных операторов для развития собственных сервисов и формирования единой среды коммуникации. Для региональных интернет-провайдеров это, в свою очередь, возможность выйти на рынок мобильной связи, дополнить существующие услуги конвергентными тарифами и предложить абонентам современные сервисы, включая VoLTE и VoWiFi», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

«Для запуска MVNO сегодня важна не только готовность отдельных компонентов, но и согласованность всего технологического контура: ядра сети, управления трафиком, BSS/OSS, клиентских интерфейсов, интеграций и процессов эксплуатации. После старта оператору нужно быстро менять тарифы, управлять услугами и квотами, контролировать расчеты, видеть клиентский профиль и развивать новые продуктовые сценарии. Для Forward принципиальна открытая интеграционная архитектура: наша BSS/OSS-платформа может работать в разных технологических конфигурациях и с разными партнерскими решениями. Поэтому совместная проработка с VAS Experts и MiaCore для нас важна: она расширяет набор проверенных российских конфигураций для запуска MVNO и помогает заказчикам снизить интеграционные риски на пути от проектирования к промышленному старту», — отметил Максим Сысоев, исполнительный директор Forward.

Объединение компетенций российских разработчиков призвано расширить выбор технологических решений для операторов связи, усилить конкуренцию на рынке и предложить альтернативу традиционным зарубежным поставщикам.

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