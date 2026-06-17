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Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего региона

Билайн запустил онлайн-оформление перехода в свою сеть для клиентов, у которых регион проживания и оформления сим-карты не совпадают. Этот инструмент актуален для тех, кто заключил договор связи в одном регионе, потом переехал в другой и решил сменить оператора.

Например, клиент переехал в Москву, но сохранил номер оператора из Санкт-Петербурга или любого другого региона. Находясь в столице, клиент решил перейти в Билайн, но сохранить свой текущий номер, полученный в другом городе. До сих пор оформить переход с пластиковой сим-картой онлайн было нельзя, если регион номера не совпадал с регионом, где человек живет сейчас. Такая опция раньше работала только для е-сим. Однако большинство девайсов не поддерживают этот форм-фактор сим-карты, поэтому Билайн переработал логику клиентского пути, что позволило снять подобные ограничения и сделать переход в Билайн более удобным и доступным. Благодаря новому сценарию клиенты, переносящие в Билайн свой номер другого оператора и региона, также могут воспользоваться специальными акциями и предложениями, доступными в диджитал-среде.

Технически это устроено так: клиент заходит на сайт Билайна, выбирает геолокацию по месту своего фактического нахождения, вводит свой номер (другого оператора) и оформляет заказ. При этом система заранее показывает важный нюанс: тариф будет применяться по региону переносимого номера. После оформления заказа клиент приходит в выбранный офис Билайна, получает сим-карту с временным номером региона переносимого номера, а дальше запускается стандартный процесс переноса.

Важно, что в текущем сценарии регион номера не меняется. Если человек живет в Москве, но переносит в Билайн номер другого оператора из Санкт-Петербурга, он получит сим-карту Билайна с регионом Санкт-Петербург и тарифом этого региона.

Запуск Билайна — практический шаг в сторону новой рыночной логики, к которой отрасль сейчас активно готовится. С 1 сентября 2026 года в России должна заработать более широкая модель межрегионального MNP. В ней абонент сможет не только перейти к новому оператору, находясь в другом регионе, но и сменить регион номера в процессе переноса. Текущий сценарий Билайна пока не является полноценным межрегиональным MNP в будущем регуляторном смысле, так как не включает смену региона номера, но уже сейчас снимает одно из ключевых клиентских ограничений в онлайн-канале.

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