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«МегаФон» запустил новый магистральный канал между Россией и Китаем

«МегаФон» вместе с China Telecom запустили новый магистральный канал связи между Хабаровском и Гонконгом. Теперь трафик от пользователя к сервисам двигается по сокращенному маршруту без необходимости пересекать несколько стран, чтобы добраться до Китая. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».\

Раньше трафик к ряду китайских сервисов проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока: их запрос сначала проходил через всю страну и Европу, несмотря на географическую близость к КНР.

После запуска нового канала ХабаровскГонконг данные передаются напрямую в сторону инфраструктуры China Telecom. За счет этого сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах. Благодаря новому каналу время их отклика удалось сократить более чем втрое.

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«Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное. Мы видим, что интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растет: трафик в первом квартале 2026 г. увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Запуск нового канала стал продолжением развития азиатского направления международной связности «МегаФона». Оператор усиливает прямые маршруты обмена трафиком с ключевыми сетями по всему миру, чтобы обеспечить стабильный доступ к популярным цифровым сервисам, например, WeChat, Baidu, Taobao, AliExpress и др.

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