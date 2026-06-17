МТС расширила покрытие мобильного интернета возле Салтинской теснины

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование с расширенным радиусом действия в селе Салта Гунибского района. Покрытие мобильного интернета вышло за пределы села, увереннее сигнал стал возле известной дагестанской достопримечательности Салтинской теснины. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Салта со своими достопримечательностями – Салтинской тесниной и водопадом – входит в число самых популярных мест Дагестана. Теснина – это ущелье длиной несколько сотен метров. Между скал туристы пробираются, чтобы увидеть подземный водопад, который падает через отверстие в скале. Инженеры МТС запустили здесь частоты LTE-900, чтобы расширить покрытие сети за пределы села и обеспечить работу интернета возле Салтинской теснины.

«В стратегии развития нашей сети в Дагестане расширение и улучшение сети в туристических местах всегда занимает особое место. Поэтому что это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Даже в таких прекрасных местах могут возникнуть непредвиденные ситуации. Важно, чтобы туристы и их гиды могли не только делиться контентом из таких мест, но и позвать на помощь в случае необходимости», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Салтинская теснина также входит в маршрут бесплатного аудиогида МТС по Дагестану. Расширенное покрытие мобильного интернета позволит запускать истории об этих местах онлайн еще на подъезде к селу Салта.