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На родине фестиваля зеленых щей «забурлил» мобильный интернет 4G от МТС

ПАО «МТС» сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры в Ковернинском районе. Установка новой базовой станции 4G позволила увеличить скорость мобильного интернета в поселке Ковернино в среднем на треть, обеспечив качественной связью как местных жителей, так и растущий поток туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ковернинский район известен далеко за пределами области не только как родина хохломской росписи, но и как гастрономическая столица уникального блюда – «зеленых щей». Этот старинный рецепт, в котором ключевым ингредиентом выступают квашеные нижние листья капусты, стал настоящим брендом территории и основой ежегодного фестиваля «Хороши зелены щи!».

Ежегодно район посещают тысячи гостей, чтобы попробовать этот местный специалитет, а также оценить природу и архитектуру. Теперь делиться впечатлениями от поездки, строить туристические маршруты или пользоваться онлайн-сервисами стало намного проще. Новое оборудование стандарта LTE обеспечило уверенный сигнал 4G не только в центре поселка, но и вблизи ключевых локаций Ковернино: у живописного подвесного деревянного моста через реку Узолу; возле исторического дома купца Малышева с его знаменитыми резными наличниками; у легендарных «Трех сосен», где, по преданиям, зарыт старинный клад; в музейно-выставочном центре «Отчина», где гости могут изучить обширную коллекцию ковернинской хохломы и сделать эффектное фото с двухметровой деревянной ложкой.

«Ковернинский район — это уникальное сочетание богатых народных традиций и живописной природы. Мы видим, как здесь активно развивается агротуризм, локальные ремесла и гастрономические проекты. Стабильный и быстрый мобильный интернет — это необходимый инструмент как для гостей района, чтобы без проблем пользоваться навигацией, так и для местных предпринимателей, развивающих онлайн-продажи своих фермерских продуктов и сувениров. Мы продолжаем работу по устранению цифрового неравенства в регионе, чтобы современные технологии были доступны в каждом уголке области», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Компания МТС последовательно работает над развитием телекоммуникационной инфраструктуры в Нижегородской области. В мае в городском округе Шахунья было развернуто дополнительное LTE‑оборудование, благодаря чему высокоскоростной мобильный интернет стал доступен еще в 25 населенных пунктах региона, среди которых — Малиновка, Половинная, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малая Березовка и другие. Кроме того, в текущем году модернизация оборудования проведена в ряде населенных пунктов Балахнинского и Городецкого районов (Ковригино, Шадрино, Воронино, посёлок Совхозный).

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