«МегаФон» прокачал сеть в Дагомысе

Жители и туристы, посещающие один из популярных районов Сочи, теперь могут загружать необходимые цифровые сервисы со скоростью до 150 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению качества связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру в Дагомысе. Основные работы проведены в жилом массиве рядом с трассой, ведущей в Сочи, — районе с традиционно высокой транспортной и пассажирской нагрузкой. Улучшения затронули также местную городскую больницу, обеспечив более стабильную и качественную связь для медицинского персонала и пациентов.

Оператор установил дополнительное телекоммуникационное оборудование, поддерживающее низкочастотный диапазон. Такая технология увеличивает покрытие сети, повышает проникающую способность сигнала — в том числе в условиях плотной застройки и сложной городской среды.

«В нашем регионе расположены круглогодичные курорты, однако, традиционно именно летом туристический поток увеличивается. К июню в Дагомысе он вырос на 40% в сравнении с началом года. Мы заранее улучшили сеть в местах, где уже наблюдался сезонный рост использования онлайн‑сервисов», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.