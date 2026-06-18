CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Электроника Техника Импортонезависимость
|

Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex

Реализован проект по модернизации сети телефонии ФАС России на отечественные решения Eltex. Заказчиком выступило ФБУ «ИТЦ ФАС России» – ИТ-подразделение ведомства, интегратором – компания «Оптиком». Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Корпоративная связь ФАС России охватывает центральный аппарат и территориальные органы в регионах России. «Оптиком» выполнил миграцию по гибридной схеме – без остановки связи. На переходном этапе платформу телефонии Eltex развернули параллельно действующей системе на базе Avaya Aura, настроили их взаимодействие и поэтапно перенесли все сервисы на решение Eltex. В общем проект занял шесть месяцев и охватил около 3000 абонентов.

Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP, Eltex: «Проект ФАС России отражает реалии современных ведомств, которые стоят перед непростой задачей замены устаревшего зарубежного оборудования, ограничены требованиями регуляторов и временными рамками. Именно комплексный подход позволяет Eltex уверенно занимать лидирующую позицию на рынке, а заказчикам не сомневаться в надежности предложенных решений».

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего
Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего Цифровизация

Ядром телефонии стала IP-АТС ECSS‑10, которая работает на двух серверах в конфигурации Active‑Active. Дополнительные программные сервисы и системы – расширенный пакет ДВО, программные системы AutoProvision, «Селекторная связь», «Call-центр», UC‑платформа Elph. Из оборудования в инфраструктуре задействованы транковый шлюз SMG‑2, пограничные контроллеры сессий SBC‑3000, IP-телефоны VP-17P и VP-30P – более 1100 единиц оборудования. Инженеры ФБУ «ИТЦ ФАС России» прошли обучение в Академии Eltex по работе с новой платформой.

Переход с зарубежной на отечественную платформу телефонии не потребовал тотальной замены всего оборудования. Около 60% существующих телефонов Avaya (около 2000), поддерживающих стандартизованный протокол SIP, сохранили и подключили к новой инфраструктуре телефонии на основе решений Eltex.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще