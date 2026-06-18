МТС Exolve подключил коммуникационные сервисы для поставщика правовых систем

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС» и разработчик цифровых сервисов для бизнеса, предоставил коммуникационные решения для агентства правовой информации «Воробьевы горы» - одного из ИТ-дистрибьюторов правовых систем. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Агентство правовой информации «Воробьевы горы» занимается продажей и сопровождением справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», а также предоставляет правовые сервисы для бизнеса и государственных организаций.



В рамках проекта МТС Exolve подключил для юридической компании виртуальную АТС. Для оптимизации внутренних и клиентских коммуникаций было организовано более 30 отделов с распределением звонков по направлениям работы, также были предоставлены 11 городских и свыше 150 мобильных номеров.

Кроме того, был подключен сервис «Интеллектуальный выбор исходящего номера», который позволяет автоматически подбирать оптимальный номер для звонков в зависимости от сценария коммуникации. Для вызовов могут использоваться городские, региональные, мобильные номера и номера 8-800. Решение помогает повысить контактность и эффективность обработки обращений.

«Мы помогли подобрать решение, которое позволит компании «Воробьевы горы» централизованно управлять коммуникациями между подразделениями и обеспечит стабильную удобную связь между сотрудниками и клиентами, – сказал коммерческий директор МТС Exolve Костас Дубосас. – Для компаний, которые ежедневно работают с большим количеством обращений, это особенно важно».