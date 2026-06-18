CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью фестиваль спортивного ориентирования

МТС развернула мобильную базовую станцию LTE в Каменногорском городском поселении Ленинградской области, где проходит крупнейший в стране фестиваль по спортивному беговому ориентированию «Камни Карельского перешейка». Теперь нескольким тысячам любителей активного образа жизни доступны устойчивая голосовая связь и мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании установили базовую станцию и задействовали спутниковый канал, чтобы организовать голосовую связь и передачу данных на время проведения спортивного мероприятия. Оборудование разместили в районе поселка Пруды, где расположился палаточный городок, центр соревнований. Организаторы фестиваля и участники могут звонить и пользоваться мобильным интернетом в лесной удаленной местности.

«Спортивное ориентирование часто проходит в удаленных лесах, где сложный рельеф и растительность препятствуют прохождению радиосигнала. Однако стабильная связь критически важна: она необходима организаторам и судейской коллегии для координации соревнований, участникам — для общения с близкими, а в экстренных ситуациях — для оперативного вызова служб помощи. Поэтому мы предложили комплексное решение, которое позволит любителям активного образа жизни оставаться на связи во время масштабного фестиваля», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще