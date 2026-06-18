МТС повысила надежность сети в Калмыкии с помощью альтернативных источников энергии

МТС установила на 10 базовых станциях в Калмыкии солнечные панели и оборудование, которое позволит объектам связи работать одновременно от солнечной энергии и от штатной сети. Такое резервирование электропитания значительно повысило устойчивость работы мобильной сети в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Солнечная энергия будет питать телеком-оборудование в отдаленных населенных пунктах – в Лагани, Буровом, Обильном, а также несколько базовых станций вдоль трассы «Элиста-Волгоград». Панели установили в местах, где отмечается нестабильность внешнего электропитания, а также на узловых базовых станциях.

Например, от солнечной энергии теперь питаются базовые станции, через которые проходят каналы связи Ставрополья и Калмыкии с Республикой Дагестан и Астраханской областью. Ранее, когда на этих объектах связи пропадало внешнее электропитание, потоки информации перераспределялись между резервными каналами. Из-за этого нагрузка на них возрастала, и могли возникать сложности со звонками и выходом в интернет. Теперь эти узловые базовые станции надежно защищены от обесточивания, а жители сразу нескольких регионов юга России – от возможных сложностей со связью.

Оборудование для резервного питания от солнца настроено таким образом, чтобы одновременно направлять электричество на базовые станции и со штатной электросети, и с солнечных панелей. В ясные дни базовые станции будут питаться преимущественно альтернативной энергией, в пасмурные дни – наоборот. В случае отключения внешнего электричества базовая станция перейдет на работу от аккумуляторов и солнечной энергии. Аккумуляторы постоянно подзаряжаются во время светового дня, чтобы в любой момент заменить штатное питание.

«Такая комбинированная схема позволяет нам одновременно и экономить внешнее электричество, что в конечном счете скажется на экологии, и продлять время полноценной работы базовых станций во время отключения внешнего электричества до 12 часов. Этого времени, как правило, достаточно для восстановления внешнего электропитания. В случае форс-мажора и более длительного отключения электричества солнечные панели с наступлением светового дня способны подзарядить аккумуляторы и снова вывести базовые станции в эфир. Калмыкия как один из самых солнечных регионов России идеально подходит для реализации таких решений», — сказала директор подразделения МТС в Республике Калмыкия Байрта Тюрбеева.