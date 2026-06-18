В Ульяновске увеличили скорость интернета в популярном ЖК

Жители сразу нескольких улиц в столице региона получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 80 Мбит/с. «МегаФон» расширил инфраструктуру связи вблизи ЖК «Ультраград». Проведенные работы обеспечили стабильное соединение в помещениях и на улице, а также сняли часть нагрузки с уже действующих телеком-объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование дало лучшее качество связи на улицах Камышинской, Генерала Мельникова, Юго-Западной, Крефельдской и других. Чтобы охватить достаточно широкую территорию и избежать перегрузок, оператор задействовал здесь сразу несколько диапазонов частот. В результате средняя скорость загрузки составила 30 Мбит/с, а максимальная — 80 Мбит/с. Таких показателей вполне хватает для комфортного использования «тяжелых» цифровых сервисов (например, прямых трансляций в высоком разрешении даже без подключения к домашнему Wi-Fi).

«Переезд связан со множеством вопросов: регистрация по новому адресу, покупка мебели, прикрепление к поликлинике, выбор школы или детского сада для детей. Большинство этих задач можно решить онлайн. Мы стремимся опережать потребности новоселов и обеспечиваем оптимальные скорости загрузки не только в жилых домах, но и в расположенных рядом торговых, развлекательных, социальных учреждениях», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Ульяновской области Игорь Языков.

Как показывают большие данные оператора, горожане в регионе сейчас в среднем используют 33 ГБ интернет-данных ежемесячно. В топ-3 по онлайн-активности входят жители Сенгилея, Новоульяновска и Инзы. Ульяновцы показывают средние цифры по области.