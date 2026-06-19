CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На калужские дачи привезли высокоскоростной интернет «МегаФона»

Улучшенная голосовая связь и уверенный 4G-сигнал стали доступны дачникам Калужской области. К лету 2026 г. инженеры «МегаФона» расширили зону LTE-покрытия и укрепили сеть сразу в нескольких загородных районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые скорости мобильного интернета появились в четырех точках: в Терентьево, Спас-Загорье и Маклино рядом с Малоярославцем, а также в деревне Передоль Жуковского округа. Специалисты установили здесь дополнительные базовые станции, которые работают одновременно на низких, средних и высоких частотах, благодаря чему сеть не боится перегрузок, а сигнал широко расходится по территории и сохраняет скорости до 40 Мбит/c.

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд
Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд безопасность

Садоводам и огородникам стало проще решать повседневные дела вдали от города, например, участвовать в голосованиях СНТ на «Госуслугах», оплачивать ЖКХ в банковских приложениях, оформлять доставку дров или заказывать семена и саженцы на маркетплейсах. Оставаться на связи с близкими помогут обновленные звонки по технологии VoLTE — звук теперь проходит по сетям 4G, отчего соединение с собеседником проходит быстрее и стабильнее, а голос слышно на порядок лучше.

«Спрос на качественную мобильную сеть за городом постоянно растет, причем формируют его не только калужане, но и жители соседних регионов, которые ценят возможность отдохнуть от суеты мегаполиса. Мы реагируем на этот спрос и в течение всего года планомерно усиливаем сеть в селах, деревнях и СНТ, чтобы к лету дачники могли наслаждаться природой, и вместе с тем оставаться на связи», — отметил директор «МегаФона» в Калужской области Дмитрий Сенигов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще