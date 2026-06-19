CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Накануне туристического сезона «МегаФон» ускорил интернет в Городце

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком‑оборудование в самом древнем городе Нижегородской области, активировав высокочастотный диапазон. В результате проведенных работ в самых оживленных локациях города увеличилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Богатая история, красочные изделия местных мастеров и удобный водный маршрут — добраться из областного центра на «Метеоре» можно всего за час — сделали Городец самым посещаемым среди малых городов области. Здесь постоянно проживают около 30 тыс. человек и еще более 800 тыс. приезжают ежегодно в качестве туристов. Еще больше гостей ожидается после того, как Городец вошел в расширенный состав национального турмаршрута «Золотое кольцо России».

Специалисты «МегаФона» провели модернизацию телеком-оборудования в двух наиболее посещаемых локациях. Одна из них — в районе фабрики «Городецкая роспись», где регулярно проводят экскурсии для туристов, находится музей и магазин сувениров. Вторая — около набережной, куда по Волге прибывают большинство туристов, здесь расположены сразу восемь музеев и проходят основные культурные мероприятия.

Теперь пользователи смогут еще комфортнее общаться по телефону, получать государственные услуги и оплачивать счета, использовать цифровые сервисы, быстрее скачивать «тяжелые» файлы, делать онлайн-заказы и делиться впечатлениями, отправляя фото и видео своим близким. Удобней будет пользоваться навигатором и онлайн‑картами, что, важно для путешественников, которые приезжают в Городец самостоятельно.

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

«Сегодня около 90% всего объема передачи данных в Городце приходится на скоростную сеть 4G. Модернизация оборудования стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности горожан и многочисленных путешественников. Мы постарались завершить работы в начале туристического сезона — максимальное число гостей в Городце ожидается в июле, когда здесь проходит День города и масштабный фестиваль народных художественных промыслов», — отметил директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Кроме модернизации существующего оборудования в Нижегородской области идет масштабная кампания по запуску новых базовых станций: они заработали в Арзамасе, Сарове, Семеновском и Сеченовском муниципальных округах. С начала 2026 г. в регионе построено и модернизировано почти 300 телеком-объектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще