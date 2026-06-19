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T2 улучшил покрытие в коттеджных поселках Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть на территории коттеджных поселков и садоводческих товариществ Ростовской области. Модернизация охватила семь муниципалитетов региона. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 системно развивает сеть в Ростовской области, расширяя покрытие и повышая качество связи как в крупных городах, так и пригородных территориях. В преддверии активного сезона отпусков и школьных каникул оператор усилил инфраструктуру в коттеджных поселках, садоводческих и дачных товариществах, являющихся для большого числа жителей местом постоянного проживания.

Модернизация затронула семь муниципалитетов Ростовской области. Так, в Аксайском районе оператор улучшил качество связи на территории коттеджного поселка «Торос-Парк», а также садоводческих товариществ «Донское» и «Содружество». В Мясниковском районе покрытие было расширено у коттеджного поселка «Особенный» и СНТ «Темерник», а в Неклиновском районе – у дачного товарищества «Луч». Помимо этого, инженеры T2 модернизировали сетевую инфраструктуру в дачных кооперативах «Машиностроитель КПО» в Азове, «Старт» в Волгодонске, «Радуга» в Морозовске и №16 в Новочеркасске.

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Развитие сети в пригородных территориях является частью комплексной работы T2 по улучшению качества связи в Ростовской области. За счет расширения покрытия ростовчане могут комфортно пользоваться цифровыми платформами за городом: общаться в мессенджерах, смотреть видео, работать и учиться удаленно, использовать навигационные сервисы и системы видеонаблюдения.

Константин Мотлях, директор макрорегион «Юг» T2: «Мы фиксируем устойчивый рост потребления цифровых сервисов в коттеджных и дачных поселках Ростовской области. Эти локации активно развиваются, а вместе с ними меняются и цифровые привычки пользователей. Наша задача – не просто реагировать на преобразования, а предвосхищать потребности клиентов, поэтому мы заранее развиваем инфраструктуру и расширяем покрытие сети в трафиковых районах. Такой подход позволяет обеспечивать высокий уровень качества связи и клиентского сервиса для абонентов Т2».

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