МТС усилила сеть в Казачинском Красноярского края

МТС обновила LTE-сети в селе Казачинское Красноярского края. Благодаря проведенным работам улучшилась емкость и покрытие сети, а также в полтора раза выросли средние скорости мобильного интернета в одном из популярных мест среди паломников со всей Сибири.

Связисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в южной части Казачинского. В зоне усиленного покрытия сети оказались Казачинская центральная районная больница, ветеринарная лечебница, стадион «Юбилейный», магазины и жилые дома. Теперь сельчане могут быстрее и удобнее получать государственные услуги, оплачивать коммунальные счета, совершать покупки в интернете, пользоваться образовательными платформами, а также слушать лекции и читать книги в цифровых библиотеках.

Оставаться на связи и пользоваться интернетом в комфортных условиях смогут и тысячи паломников со всей Сибири, которые ежегодно посещают в селе православный Свято-Троицкий храм, главная святыня которого — икона Казанской Божьей Матери, сохранившаяся с дореволюционных времён и пережившая большой пожар в Казачинском. В рамках паломнических туров туристы также посещают святой источник апостолов Петра и Павла, который находится недалеко от села.

«Казачинское — одно из интереснейших сел Красноярского края, известное не только как один из центров сибирского паломничества. Это место также привлекает любителей природы, истории и экстрима, желающих узнать больше о сложностях судоходства на Енисее и своими глазами увидеть одно из самых опасных мест в русле могучей реки, поднявшись по Казачинским порогам на речном буксире. При этом наличие скоростного мобильного интернета — важная составляющая комфортного отдыха, поэтому мы позаботились об улучшении качества сети в Казачинском», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.