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«МегаФон»: мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет

Жители российских мегаполисов сформировали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили в «МегаФоне» на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим», основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины. Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. Активные пользователи данной услуги вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

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Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

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