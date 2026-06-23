МТС добавила LTE для жителей Кобры

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Кировской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям поселка Кобра Нагорского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Кобра расположен на берегу одноименной реки, от которой и получил свое название. История населенного пункта началась в 1940-х годах, когда здесь был основан лесозаготовительный участок, со временем превратившийся в крупный поселок.

Благодаря проведенным техническим работам МТС жители поселка теперь могут оплачивать покупки и услуги через смартфон, без задержек пользоваться порталом государственных услуг, смотреть потоковое видео в высоком качестве и общаться в мессенджерах. Высокая скорость передачи данных сохраняется даже в периоды пиковой нагрузки на сеть.

«Обеспечение качественной связью и высокоскоростным интернетом отдаленных населенных пунктов региона остается нашей приоритетной задачей. Появление LTE в Кобре – наглядный тому пример. Мы понимаем, что мобильный интернет сегодня — это уже давно не развлечение, а базовая необходимость вне зависимости от места проживания», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Ранее МТС установила новое телеком-оборудование в микрорайонах Кирова Чистые Пруды, Юго-Западный и Урванцево.