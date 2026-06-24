CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Каждый второй звонок в Кузбассе совершается с помощью интернета

МТС проанализировала голосовой трафик абонентов в Кемеровской области. На сегодняшний день 50% всех звонков жители региона совершают в сети VoLTE (Voice over LTE — голос по LTE), остальные вызовы приходятся на долю сетей предыдущих поколений. Современная технология голосовой связи обеспечивает более четкую слышимость собеседника по сравнению со звонков в сетях 3G и 2G, а также позволяет одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери в скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Городами-лидерами по использованию VoLTE в Кузбассе стали Междуреченск, Кемерово, Новокузнецк, Мыски и Березовский. Более 60% их жителей звонят с помощью мобильного интернета. Такие звонки тарифицируются, как и обычные, в 3G и 2G: расходуются минуты, а не гигабиты. При этом современная технология имеет ряд преимуществ: соединение происходит за пару секунд, собеседника лучше слышно, можно одновременно разговаривать по телефону и листать соцсети, оплачивать покупки, вызывать такси и так далее на привычно комфортной скорости.

«Развитие сети LTE расширяет доступ к VoLTE: мы запускаем новые базовых станции, а также переводим частоты, выделенные под 3G, под стандарт последнего поколения. Кроме того, проникновению технологии способствует переход пользователей на современные смартфоны. Практически все они по умолчанию поддерживают LTE, VoLTE и звонки через WiFi. Но часть владельцев новых устройств все еще пользуется связью устаревшего формата. Таким абонентам мы рекомендуем переключиться на LTE в настройках смартфона. Там же, либо в приложении оператора можно активировать передачу голосового трафика по сети VoLTE», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще