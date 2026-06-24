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«МегаФон» усилил связь в коттеджных поселках Кировской области

«МегаФон» увеличил территорию покрытия сети четвертого поколения в деревне Машкачи Кировской области, обеспечив стабильный доступ к интернету для жителей коттеджных поселков. Это решение стало ответом на растущий спрос со стороны абонентов в весенне-летний период. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» активировали дополнительный низкочастотный слой на телеком-оборудовании, чтобы расширить радиус действия сети и обеспечить качественную связь как внутри жилых домов, так и на приусадебных участках. Благодаря этому обновлению абоненты получили возможность комфортно пользоваться видеосервисами, работать с облачными хранилищами, участвовать в видеоконференциях, смотреть видеоконтент даже в удаленных от центральной части деревни коттеджах.

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Локация привлекает кировчан как для постоянного проживания, так и для сезонного отдыха за счет сочетания загородной тишины, сосновых лесов и близости к развитой инфраструктуре. По данным оператора, пиковые нагрузки на сеть здесь приходятся на выходные и понедельник. В эти дни трафик прибавляет до 30% к среднедневным значениям. После проведенных технических работ сигнал связи доступен на всей территории населенного пункта и коттеджных поселков.

«Развитие телеком-инфраструктуры в таких локациях, как Машкачи, позволяет не только поддерживать голосовую связь, но и создавать условия для полноценного использования онлайн-сервисов. Интеграция технологических решений и аналитики потребления контента помогает нам гибко адаптировать сеть под меняющиеся привычки абонентов, обеспечивая комфортный цифровой досуг для жителей Кировской области в городах, селах, коттеджных поселках и на садовых участках», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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