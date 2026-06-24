CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» увеличил покрытие на региональной трассе в Удмуртии

«МегаФон» запустил новые базовые станции в населенных пунктах, прилегающих к региональной автодороге, соединяющей Сарапул и Камбарку. Теперь жители сел Мазунио и Тарасово будут на связи с близкими и друзьями, смогут пользоваться цифровыми сервисами. Для автомобилистов в этих локациях стали доступны голосовые вызовы, загрузка карт, использование навигационных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили телеком-оборудование, которое работает в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет увеличить радиус действия сигнала, что важно для покрытия автомобильных дорог, а также предоставить пользователям доступ в интернет. Технические работы проведены с учетом специфики местности, чтобы обеспечить надежное покрытие в населенных пунктах и на прилегающих участках трассы.

«Запуск связи в селах и деревнях Удмуртии повышает уровень комфорта для местного населения. Наличие надежного сигнала связи позволяет людям решать бытовые задачи, быть на связи с родными, получать доступ к актуальному контенту и сервисам. Теперь такие возможности появились у жителей сел Мазунио и Тарасово, где в общей сложности проживает около двух тысяч человек», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры
Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры Главные ИТ-сценарии

Развитие телеком-инфраструктуры в Удмуртии способствует тому, что даже небольшие населенные пункты становятся частью единого информационного пространства. Обеспечивая надежный сигнал сети, оператор создает условия для комфортного общения и использования цифровых возможностей для всех категорий пользователей.

С начала 2026 г. «МегаФон» также запустил новые базовые станции в Балезинском, Увинском и Якшур-Бодьинском районах республики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще