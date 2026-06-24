МТС задействовала солнечную энергию для резервного питания базовых станций на юге России

МТС расширила использование альтернативных источников энергии на объектах связи юга России. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях в Калмыкии и Астраханской области, через которые проходят каналы связи для южных и северокавказских регионов. Аналогичные решения с использованием солнечной энергии уже применяются в селах Икряное и Баста в Астраханской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Солнечные панели и оборудование для резервного электропитания установлены на базовых станциях вдоль трассы «Элиста – Волгоград», а также в ряде населенных пунктов Калмыкии. Эти объекты участвуют в передаче межрегионального трафика и обеспечивают работу цифровых сервисов для жителей нескольких регионов юга России, в том числе и Астраханской области. Южные регионы традиционно отличаются большим количеством солнечных дней в году, поэтому использование альтернативной энергии здесь особенно эффективно, оно становится не только экологичным решением, но и дополнительным инструментом для организации резервного питания телеком-инфраструктуры.

Оборудование настроено таким образом, чтобы одновременно использовать электроэнергию от штатной сети и солнечных панелей. В дневное время часть нагрузки переходит на альтернативные источники энергии, а в случае отключения внешнего электропитания базовые станции автоматически переключаются на аккумуляторы и резервное питание от солнечных панелей.

В Астраханской области базовые станции МТС с солнечными панелями уже работают в селах Икряное и Баста. Использование альтернативных источников энергии позволяет дополнительно резервировать питание объектов связи в удаленных населенных пунктах и снижать зависимость телеком-инфраструктуры от внешних факторов.

«Мы продолжаем использовать современные решения для развития телеком-инфраструктуры в регионе. Применение альтернативных источников энергии помогает организовать резервное питание базовых станций и повысить эффективность работы сети в удаленных территориях. Для Астраханской области, где много солнечных дней в году и часть объектов связи расположена вдали от крупных населенных пунктов, такие технологии особенно актуальны», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.