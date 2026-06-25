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«МТС Exolve» расширила партнерскую программу для операторов связи

«МТС Exolve», (дочерняя компания МТС), разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширила партнерскую программу для малых и региональных операторов связи.

На новом этапе программа предлагает телеком-операторам гибкую модель сотрудничества. Теперь операторы могут не только перевести клиентов на прямое обслуживание в «МТС Exolve» и получать за это вознаграждение – по агентской схеме, но и сохранить собственный бренд, прямые отношения с клиентами и тарифную политику, используя инфраструктуру «МТС Exolve» как сервис.

Актуальность программы растет на фоне обсуждаемых изменений регулирования телеком-отрасли. Согласно новым требованиям, которые могут вступить в силу уже с 1 сентября 2026 г., операторам связи предстоит увеличить размер уставного капитала и выполнить дополнительные требования регулятора. По оценкам экспертов, эти изменения могут привести к уходу с рынка более 30% игроков.

Таким образом, это повышает востребованность партнёрских моделей, которые помогают операторам снизить затраты на развитие и поддержку инфраструктуры. А тем, кому сложно самостоятельно соответствовать новым требованиям, агентская схема позволяет продолжить работу с клиентами, переведя их на обслуживание «МТС Exolve» и сняв с себя часть обязательств, которые закон возлагает на оператора связи.

В 2024 г. «МТС Exolve» запустила партнерскую программу для малых и региональных операторов связи, в рамках которой компания взяла на себя поддержку абонентов. С момента запуска к программе присоединилось несколько десятков операторов связи, а совокупная выручка переведенных в «МТС Exolve» клиентов превысила 100 млн руб.

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На новом этапе развития программы малые и региональные операторы могут не просто передавать клиентов на прямое обслуживание в «МТС Exolve», но и развивать бизнес под собственным брендом. При этом «МТС Exolve» берет на себя техническую поддержку инфраструктуры, обеспечение надежности сервисов связи и выполнение необходимых требований в области информационной безопасности и регулирования отрасли.

«За два года работы программы мы убедились, что для небольших операторов сегодня особенно важны возможность сохранять клиентскую базу, получать предсказуемый доход и снижать нагрузку на собственную инфраструктуру. Мы развиваем партнерскую программу с учетом этих запросов и предлагаем модель, которая позволяет операторам продолжать работать под своим брендом, сохраняя контроль над отношениями с клиентами, а вопросы эксплуатации и развития платформы доверить «МТС Exolve». Такой подход помогает компаниям сосредоточиться на развитии бизнеса без значительных капитальных затрат и дополнительных операционных рисков», – сказал коммерческий директор «МТС Exolve» Костас Дубосас.

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