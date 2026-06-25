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В пик пляжного сезона МТС перевела Усть-Ману на новые скорости интернета

МТС модернизировала сеть сотовой связи в поселке Усть-Мана, одном из самых популярных мест для пляжного отдыха близ Красноярска. Благодаря подключению нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в окрестностях слияния рек Маны и Енисея выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС обновили цифровую инфраструктуру в центральной части поселка, в результате чего выросла емкость сети — ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Улучшения почувствуют местные жители в районе улиц Комсомольская, Шоссейная и Линейная, как в глубине жилого массива, так и в окрестностях Дома культуры и Покровского храма.

Новые скорости заметят и красноярцы, которые приезжают в Усть-Ману круглогодично. Туристы смогут с большим комфортом выкладывать в сеть фото и видео визитной карточки поселка — реки Маны и нависающих над ней Усть-Манских скал. Летом путешественники сплавляются по реке на плотах, байдарках, катамаранах и сапбордах, посещают веревочный парк, занимаются хайкингом вдоль живописных берегов, в том числе направляясь к смотровой площадке Манской петли. Зимой — отправляются в снегоходные туры и катаются на хивусе. По течению реки расположено немало гостевых домов, кемпингов и баз отдыха.

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«В стратегии развития нашей сети в Красноярском крае расширение и улучшение покрытия в туристических местах всегда занимает особое место. Стабильный и быстрый мобильный интернет — это необходимый инструмент как для гостей поселка, чтобы без проблем пользоваться привычными цифровыми сервисами, так и для местных предпринимателей, развивающих онлайн-продажи своих фермерских продуктов и сувениров. Запуск нового телеком-оборудования в таких местах работает на имидж края и помогает увеличить его туристическую привлекательность, — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС обновила сеть в окрестностях Красноярского и Тубинского водохранилищ, на пляжах Большого озера и озера Учум, возле Баджейской и Большой Орешной пещер, у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» и в природном парке «Ергаки».

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