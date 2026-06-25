Voxys представила новую версию речевой аналитики на базе Gemini

Voxys представила новую версию речевой аналитики на основе Gemini. Компания делает акцент на улучшении качества анализа диалогов, снижении нагрузки на инфраструктуру и расширении сценариев применения за счет LLM-подхода.

По данным компании Voxys, новая модель улучшила качество обработки легких задач на 5%, а сложных — на 30%. В первую очередь речь идет о сценариях, где важно учитывать не только текст, но и контекст, скрытые смыслы и структуру разговора. Одновременно снизились требования к сайзингу, что может быть критично для крупных контакт-центров и распределенных внедрений. Мультимодальность модели создает запас для дальнейшего развития платформы, включая потенциальную поддержку анализа изображений.

Ключевым элементом обновления стали ИИ-пояснения. Они позволяют сделать LLM-аналитику более прозрачной и объяснимой: система показывает, по каким причинам тот или иной фрагмент диалога был отнесен к определенной категории или исключен из нее. Это особенно важно для корпоративных пользователей, которым нужен не просто результат, но и его интерпретация.

Еще одна функция — Copilot для операторов. В режиме реального времени он анализирует разговор, распознает речь, эмоции клиента, возражения и нарушения скриптов, а затем выдает подсказки прямо в интерфейсе оператора. Таким образом LLM-слой встраивается в операционную работу без разрыва между аналитикой и действием.

Отдельно Voxys выделяет групповой анализ диалогов. В компании считают, что этот инструмент переводит речевую аналитику из режима точечного контроля в плоскость анализа больших массивов коммуникаций, где она может использоваться как источник BI-инсайтов для руководителей, методологов и продуктовых команд.