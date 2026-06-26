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«МегаФон»: вологжане стали чаще перекладывать домашние дела на гаджеты

В Вологодской области выросла популярность систем для умного дома. С начала 2026 г. трафик на сайтах по подбору таких устройств увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно с этим жители области стали на 11% чаще использовать умных помощников в быту, сообщают аналитики «МегаФона».

Лидерами по росту числа девайсов для умного дома стали жители Вологды. В областном центре за год количество смарт‑систем в сети оператора увеличилось почти в полтора раза, показав рост на 76%. За тот же период в Череповце умной техникой стали пользоваться на 56% чаще, а в Соколе — на 36%. Также активно автоматизируют домашние процессы в Великом Устюге и Грязовце, где число устройств выросло на 36% и 21% соответственно.

За пределами крупных городов технологии удалённого управления домом чаще всего осваивают в поселках— здесь лидируют жители Шексны с ближайшими дачами и жители Кадуя.

В регионе среди пользователей устройств для умного дома преобладают люди от 35 до 44 лет, которые составляют 40% от общего числа владельцев девайсов. На второй строчке абоненты от 45 до 54 лет с показателем 29%, а замыкают тройку жители от 25 до 34 лет, на которых приходится 16%. Мужчины пользуются такими цифровыми помощниками в три раза чаще женщин.

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«В домах жителей Вологодской области растет количество смарт-сигнализаций, камер видеонаблюдения и систем автоматизации, работающих на базе SIM-карт. Главное преимущество таких гаджетов — независимость от домашнего Wi-Fi: управлять ими можно из любой точки через звонки, SMS или мобильный интернет. Для эффективной работы подобных устройств «МегаФон» предлагает специальные тарифные планы, а подобрать оптимальный вариант под конкретный гаджет всегда помогут специалисты в наших салонах связи в Вологде, Череповце и Соколе», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области

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