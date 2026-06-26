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МТС договорилась о привлечении инвестиций в башенный бизнес

МТС объявляет о подписании сделочной документации по продаже 49,9% в ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК) закрытому паевому инвестиционному фонду «Инвестиции 18» (ЗПИФ) под управлением УК «Доверительная». МТС сохранит за собой прямое владение оставшейся долей в БИК – одной из башенных компаний страны. Продажа позволит МТС не только значительно укрепить финансовую позицию за счет деконсолидации более чем 80 млрд руб. долга, но и привлечь денежные средства в размере 21,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате сделки МТС отчуждает долю 49,9% в БИК – одном из операторов башенной инфраструктуры, которому принадлежит более 24,7 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС) в России. МТС останется владельцем 50,1% долей БИК. Условиями сделки предусмотрен совместный контроль МТС и ЗПИФ в отношении основной деятельности БИК. МТС остается долгосрочным арендатором инфраструктуры БИК по договорам, базирующимся на рыночных условиях. Продажа доли в БИК позволит компании монетизировать свой инфраструктурный актив, определив его текущую стоимость.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

БИК, как и аналогичные инфраструктурные компании с капиталоемкими проектами, обладает историческим финансовым долгом – в размере более 80 млрд руб. В результате продажи доли в БИК доходы, обязательства и прочие финансовые показатели БИК перестанут консолидироваться в отчетности группы МТС. Сделкой также предусмотрен набор взаимных опционов участников, включая возможность выкупа МТС проданной доли в БИК при определенных обстоятельствах.

«МТС договорилась о самой масштабной за последние годы сделке в области телеком-инфраструктуры – с учетом долга стоимость башенного бизнеса компании была оценена в более чем 125 млрд руб. Сделка позволит МТС повысить операционную эффективность за счет укрепления финансовой позиции и привлечения существенных денежных средств. При этом МТС сохранит управляемость БИК и возможность получения более высокой оценки актива при улучшении рыночной конъюнктуры. Стратегия по монетизации башенной инфраструктуры полностью соответствует трендам на российском и мировом телеком-рынках. Сделка также отражает доверие к МТС как к якорному заказчику БИК, высокий интерес со стороны инвесторов и перспективы дальнейшего роста стоимости одной из крупнейших и современных башенных компаний в стране», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

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