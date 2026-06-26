CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС «накрыла» мобильным интернетом села Павловского района

МТС расширила покрытие мобильной сети в деревне Ясенцы и селе Большое Давыдово Павловского района. Уверенная связь появилась в социальных объектах: фельдшерских пунктах, школах, библиотеках и администрациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В деревне Ясенцы была проведена оптимизация существующей сети, что позволило значительно расширить географию покрытия и обеспечить стабильный сигнал на всех улицах поселка. В свою очередь, в селе Большое Давыдово для этой же цели была установлена дополнительная новая вышка связи. Запуск оборудования позволил полностью покрыть населенный пункт, обеспечив жителям стабильное соединение для доступа в интернет и совершения звонков. Благодаря проведенной модернизации в поселках были устранены «белые пятна», где ранее сигнал был слабым или нестабильным.

«Инженеры МТС продолжают системную работу по устранению «белых пятен» на карте покрытия в Нижегородской области. Сегодня жители сел пользуются интернетом так же активно, как и в городе, поэтому важно, чтобы связь работала везде. В 2026 г. компания уже модернизировала оборудование в ряде населенных пунктов Балахнинского, Городецкого и Ковернинского районов. В список обновленных территорий вошли Ковригино, Шадрино, Воронино, а также поселки Совхозный и Ковернино», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

МТС лишился почти половины своего башенного бизнеса. У него хвост из долгов на 80 миллиардов

Starlink запускает мобильную связь — как у T-Mobile и AT&T, но через спутники

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще