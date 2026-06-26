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МТС запустила LTE в историческом поселении смолокуров в Мордовии

МТС сообщает о запуске сети LTE в поселке Смольный Ичалковского района. Благодаря установке новой базовой станции высокоскоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь от МТС получили около 1500 жителей Смольного. Название поселка связано со здешними традиционными промыслами середины прошлого века – смолокурением и производством дегтя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили стабильной связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с всю территорию поселка Смольный. В зоне покрытия обновленной сети расположены жилые дома, магазины, медучреждение, школа, детский сад. Теперь сельчане могут быстрее и удобнее получать государственные услуги, оплачивать коммунальные счета, совершать покупки в интернете, использовать современные цифровые сервисы МТС и звонить через интернет с помощью VoLTE. Технология дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, листать новостную ленту или искать в сети дополнительную информацию.

«Мы поэтапно модернизируем сеть в Мордовии, ориентируясь на спрос жителей. Поселок Смольный благодаря своему расположению рядом с живописным национальным парком привлекает множество туристов, также рядом находятся базы отдыха и детские лагеря. Это естественным образом увеличивает количество пользователей мобильного интернета. Чтобы местные жители и туристы могли наслаждаться быстрой и стабильной связью без задержек, мы разогнали скорости и расширили возможности нашей сети», — сказал директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.

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