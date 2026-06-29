Аналитика «МегаФона»: воронежские мужчины доверяют быт умным гаджетам

Жители Воронежской области активно используют умные устройства в квартирах, частных домах и на дачах. По данным «МегаФона», мужчины чаще женщин доверяют гаджетам заботу о комфорте и безопасности домохозяйств.

Лидерами по объему сгенерированного трафика умными системами стали Рамонский, Новоусманский и Семилукский районы, где жители особенно охотно внедряют такие решения. Среди городов первенство удерживают Воронеж, Россошь и Нововоронеж, демонстрируя высокий уровень цифровой зрелости.

Основными пользователями умных устройств становятся люди в возрасте от 35 до 44 лет, на долю которых приходится треть всех подключенных девайсов. Значительную часть аудитории также составляют пользователи от 45 до 55 лет (29%), а замыкают тройку лидеров люди в возрасте от 55 до 64 лет (16%). При этом мужчины подключают помощников для дома в 3,5 раза чаще женщин, что свидетельствует о растущем интересе сильной половины к автоматизации бытовых процессов.

Для корректной работы умных устройств и хабов критически важен непрерывный обмен данными, который обеспечивает мобильная сеть. «МегаФон» уделяет особое внимание модернизации инфраструктуры в регионе, чтобы абоненты могли оперативно управлять датчиками, розетками и другими девайсами удаленно через мобильный интернет, SMS или голосовые звонки.

«Технологии умного дома перестали быть экзотикой и прочно вошли в повседневный быт воронежцев, помогая экономить время и ресурсы. Мы понимаем, что для пользователей важно не просто наличие смарт-устройств, а их легкая интеграция в повседневную жизнь. Поэтому мы постоянно совершенствуем нашу сеть — с начала текущего года инженеры компании провели в разных районах Воронежской области более 200 технических работ, направленных на улучшение качества покрытия и скорости передачи данных», — сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова.