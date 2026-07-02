В татарстанском селе с 350-летней историей усилили мобильный сигнал

В Кукморском районе Татарстана расширили покрытие сети LTE. Новое оборудование запустили в деревне Аш-Бузи. Теперь мобильная связь и интернет «МегаФона» стали доступны для 700 местных жителей, а также населению соседних деревень. В общей сложности качество цифровых услуг улучшилось более чем для тысячи человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Аш‑Бузи расположена на реке Бурец, примерно в 150 км от столицы Татарстана. В исторических документах населенный пункт упоминается с конца XVII века как Ашалча‑Бузи. Сегодня в деревне работают школа, детский сад, клуб, библиотека, мечеть и торговые точки.

Инженеры оператора построили объект связи, работающий в нескольких частотных диапазонах. Благодаря этому он обеспечивает высокое качество голосовой связи и передачу данных не только на территории поселения, но и в соседних населенных пунктах, а также на участках автодорог в радиусе до 10 км.

«Новая базовая станция сразу оказалась востребованной: только за последний месяц мобильный трафик в деревне вырос на 15%. В среднем абонент из Аш-Бузи тратит около 25 Гбайт интернета. При этом активнее всех сетью пользуются люди от 40 до 49 лет, используя более 40 Гбайт за 30 дней. Они общаются онлайн, смотрят видео в высоком разрешении, пользуются банковскими и государственными сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Валерий Борунов.

Запуск объекта связи стал логичным продолжением программы по развитию сети в небольших населенных пунктах республики. С начала года оператор построил новую инфраструктуру в деревнях Кукморского, Пестречинского, Лаишевского, Зеленодольского районов.