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Лето с быстрым 4G: «МегаФон» разогнал интернет-скорости в Южно-Сахалинске

Жителям и гостям столицы островного региона в разгар лета будет комфортно пользоваться цифровыми сервисами. «МегаФон» провел рефарминг оборудования в Южно-Сахалинске. Теперь абоненты оператора могут передавать данные на средней скорости до 50 Мбит/с в любой точке города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры обновили телеком-сеть более, чем на 30 базовых станциях в разных городских локациях: спальных микрорайонах, центральной части Южно-Сахалинска, популярной у туристов и тех, кто приезжает в город из других населенных пунктов области.

Специалисты компании перенастроили оборудование: большая часть радиочастот 3G теперь обеспечивают работу современного поколения связи — 4G. Это позволило «расшить» узкие места LTE-сети. Помимо городских базовых станций рефарминг провели на телеком-оборудовании, которое обслуживает участок автодороги Южно-Сахалинск — Оха в районе пгт Ноглики.

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Расширение зоны 4G за счет рефарминга позволило увеличить емкость существующей сети. Теперь у абонентов оператора стабильно комфортный доступ к видеосервисам в высоком разрешении, быстрой загрузке контента в соцсетях и стабильной работе онлайн-приложений. Пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости теперь можно даже при максимальной нагрузке на сеть.

«Лето — время традиционно высокого сезонного спроса на мобильную связь: жители Сахалина путешествуют по острову, навещают близких, приезжают в Южно-Сахалинск, чтобы провести свободное время. Перевод частот 3G под задачи LTE позволил нам дать абонентам не только более быстрый интернет для публикации фото и видео из поездок, но и качественную голосовую связь в формате VoLTE. Мы продолжаем мониторинг нагрузки на телеком-оборудовании и будем адаптировать нашу сеть под меняющиеся потребности пользователей», — отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.

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