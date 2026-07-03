CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил качество связи и надежность интернета для жителей Кимр

Десятки тысяч путешественников, приезжающих в один из самых популярных городов Верхневолжья, теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы и выкладывать в сеть фотографии памятников архитектуры. Инженеры «МегаФона» построили несколько новых базовых станций, установив 4G-оборудование сразу в нескольких микрорайонах города Кимры.

Технические специалисты оператора установили новые телеком-объекты, обслуживающие ключевые локации города. Качество покрытия и емкость сети улучшились в районах с плотной жилой застройкой, в частном секторе, а также вблизи важных инфраструктурных объектов: железнодорожного вокзала, центрального рынка, набережной Волги и популярных туристических маршрутов.

При проведении работ иинженеры «МегаФона» использовали оборудование, работающие сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволило увеличить проникающую способность сигнала внутри зданий и увеличить скорость мобильного интернета. После проведенных работ в Кимрах выросла также стабильность голосовых вызовов в формате VoLTE (Voice over LTE). Данная ттехнология позволяет совершать звонки с быстрыми соединением и чистым звуком, не прерывая сессию мобильного интернета

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса
Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса Главные ИТ-сценарии

«Кимры — город с богатым историческим наследием, который привлекает множество туристов, особенно в летний сезон. Растет и нагрузка на сеть со стороны местных жителей. Мы модернизировали оборудование, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами в любой точке города — от загрузки тяжелого контента до онлайн-покупок и государственных услуг», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Город Кимры и его окрестности с местами для пикников, пляжами, водными прогулками входит в топ-5 мест для посещения у туристов всех близлежащих регионов Центрального федерального и Северо-Западного округов. По данным правительства Тверской области только за прошлый год туристический поток в регион составил более 3 млн человек, причем более половины туристов приезжает в регион в период с мая по август.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 года

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Российского айтишника оштрафовали на 55 тыс. руб. за взлом резюме начальницы

Нас тут ничто не держит. Россияне стали в разы чаще уходить от операторов со своим номером. Виноваты высокие тарифы

Рубить не бороды, а провода. Сосед России на карте мира уничтожил свою сеть стационарных телефонов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще