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«Билайн бизнес» стал победителем конкурса «Трансформация» с проектом цифровизации горнодобывающего предприятия

Проект «билайн бизнес» по созданию сети Private LTE* для горнодобывающего предприятия стал победителем конкурса «Трансформация» в номинации «Лучший проект года с применением Private LTE по цифровизации в добывающей отрасли». Конкурс прошел в рамках Недели инноваций и производительности ИНХАБ — отраслевой площадки для обмена опытом между промышленными компаниями, поставщиками технологий и экспертами в области операционной эффективности.

В конкурсе «Трансформация» приняли участие промышленные и цифровые компании с проектами по развитию производственных систем и улучшению бизнес-процессов.

Проект Обеспечение устойчивого покрытия сети для стабильной работы системы диспетчеризации открытых горных работ – АСД «Полина» «билайн бизнес» был признан лучшим проектом года с применением private LTE по цифровизации в добывающей отрасли.

В 2025 году специалисты «билайн бизнес» построили для горно-обогатительного комбината закрытую сеть Private LTE, обеспечивающую высокоскоростную и отказоустойчивую передачу данных на территории карьера. В инфраструктуру новой сети также были интегрированы системы позиционирования и управления производственной техникой, мониторинга удаленного оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения. Построенная сеть обеспечивает непрерывную передачу данных и позволяет в режиме реального времени контролировать работу оборудования и производственных процессов.

Проект реализован в рамках программы импортозамещения и цифровой трансформации предприятия. Созданная сеть private LTE поддерживает одновременную работу до 300 абонентов и до 100 единиц техники, обеспечивая подключение и мониторинг различных производственных устройств в режиме реального времени. Внедрение новой инфраструктуры позволило заказчику запустить дополнительные цифровые сервисы и повысить эффективность производственных процессов.

*Private LTE – выделенная беспроводная сеть связи на базе стандарта LTE, которая строится и управляется внутри конкретной организации (предприятия, объекта) и полностью изолирована от публичных сетей операторов. Ее главная задача — обеспечить контролируемую, безопасную и предсказуемую среду для решения технологических задач.

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