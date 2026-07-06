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Дачникам Якутска повысили скорости мобильного интернета

Более высокие скорости мобильного интернета и устойчивая связь теперь доступны садоводам Якутска. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительное телеком-оборудование рядом с дачными товариществами в микрорайоне Марха и Гагаринском округе, усилив сеть и расширив покрытие 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Одну из базовых станций разместили возле озера Соленого в микрорайоне Марха, там располагаются частный жилой сектор и садоводства Ветеранов ВОВ, Россиянин, Семейное, Быйан и другие. Кроме того, новые скорости мобильного интернета стали доступны на окраине Гагаринского округа. На этой территории так же находятся дачные поселки: Юбилейный, Север, Авиатор, Сайылык и т.д. В зону расширения сети попала и Сопка Любви с парком семейного отдыха, смотровой площадкой и гостевыми домами.

Инженеры «МегаФона» задействовали в дополнительном оборудовании сразу несколько частотных диапазонов, которые дают широкую зону покрытия, оптимальную емкость сети для большого числа абонентов, стабильность сигнала и высокие скорости интернета. Новые станции обеспечивают скорости загрузки до 65 Мбит/с.

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Теперь владельцы земельных участков и их гости могут смотреть фильмы и сериалы онлайн, пересылать файлы, пользоваться государственными платформами, общаться в мессенджерах и сидеть в соцсетях без зависаний. Оставаться на связи можно благодаря улучшенной технологии VoLTE — с ее помощью голосовой трафик передается через 4G, поэтому во время разговора можно одновременно пользоваться интернетом.

«Традиционно в летний период повышается нагрузка на телеком-инфраструктуру: в теплую погоду местные жители чаще выходят на улицу и выезжают на дачи, где продолжают активно пользоваться привычными цифровыми сервисами. Чтобы сеть выдерживала увеличивающийся трафик и абоненты не испытывали проблем со скоростями загрузки, мы усиливаем мощности оборудования. В столице республики, помимо строительства базовых станции, инженеры провели модернизацию уже существующих объектов. Работы прошли в Гагаринском, Промышленном и Строительном округах», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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