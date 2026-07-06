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«МегаФон» ускорил интернет для дачников самого крупного района Орловской области

Жители сёл и деревень Ливенского района в Орловской области стали доступны улучшенная голосовая связь и более уверенный 4G-сигнал. К летнему сезону специалисты «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование в посёлке Совхозный, сёлах Сергиевское, Речица, Троицкое и деревне Здоровецкие Выселки.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, благодаря чему сеть стабильно функционирует даже в периоды высоких нагрузок, а сигнал распространяется максимального широко по территории. Скорость передачи данных, по свежим замерам технических специалистов, может достигать 100 Мбит/с.

Ливенский район является самым большим в Орловской области, в нём приживает около 26 тысяч человек. Теперь жители частных домов сразу в нескольких небольших населённых пунктах могут дистанционно воспользоваться цифровыми услугами, отслеживать устройства умного дома, заказывать онлайн необходимые товары с доставкой и получать оповещения о погоде.

Связаться с близкими абоненты смогут при помощи звонков по технологии VoLTE (цифровые звонки через интернет) — проходящий по сетям 4G звук слышен на порядок лучше, а одновременно с разговором можно пользоваться мобильным интернетом.

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«Строительство новых телеком-объектов позволило создать комфортные условия для использования всех современных цифровых сервисов в сёлах и деревнях Ливенского района. При помощи аналитики нагрузки на сеть мы можем выявлять зоны для дальнейшего развития и модернизировать инфраструктуру в соответствии с потребностями пользователей. В целом с начала года мы провели порядка 50 технических работ по улучшению качества покрытия и скорости передачи данных», — отметил директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Ранее специалисты оператора модернизировали оборудование для жителей микрорайона Зареченского в Орле.

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