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«МегаФон»: в Тюмени главными ценителями онлайн-кино стали мужчины 30-40 лет

Жители Тюменской области стали чаще смотреть видеоконтент со своих смартфонов и планшетов. С начала года трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился более чем в 5 раз. Такой всплеск интереса зафиксировали специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Активнее всего жители области смотрят новинки киноиндустрии в субботу. На этот день недели приходится пиковый объем передачи данных – как правило, он на 10-15% превышает среднедневные показатели. На втором месте по популярности видеоконтента оказалось начало рабочей недели. Активность заметно снижается в четверг и пятницу, когда наблюдаются наименьшие показатели трафика на ресурсы. В этом году больше всего времени в онлайн-кинотеатрах тюменцы проводили в марте.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, главными ценителями онлайн-кинотеатров в Тюменской области стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно они лидируют по числу подключений данного сервиса

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В общем рейтинге регионов России по количеству трафика, затраченного на просмотр фильмов, сериалов и мультфильмов, Тюменская область держится в первой трети списка. Жители региона тратят меньше времени на такое времяпрепровождения, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре.

«Онлайн-просмотр фильмов стал привычным цифровым досугом для сотен тысяч тюменцев. Мобильный интернет обеспечил равный доступ к кинопремьерам и горожанам, и жителям отдаленных сел. Мы видим, что зрители стали более мобильными и теперь сами выбирают, где и когда смотреть премьеры — на смартфоне или в привычной домашней атмосфере. А чтобы сделать комфортным поиск и просмотр такого контента, жители региона могут воспользоваться подпиской “МегаКино”, где объединены популярные онлайн-кинотеатры», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

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