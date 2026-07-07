Билайн удвоил средний объем пожертвований на фестивале Run IT 2026

На своем стенде в рамках масштабного спортивного фестиваля Run IT 2026, который прошел 5 июля в Мещерском парке, Билайн собрал для поискового отряда «Лиза Алерт» 73 тыс. рублей — это примерно в 2–2,5 раза больше средних показателей. Средства привлекали на покупку техники, которая помогает находить пропавших людей, каждый жертвователь получил мерч в подарок. Стенд Билайна задал тон всему событию: активность здесь не стихала с утра до самого вечера.

Здесь работал Музей первых телефонов с трогательными историями, которые вызвали у гостей множество улыбок и ностальгических воспоминаний. К интерактивной инсталляции «Лестница движения», где каждый мог проверить ловкость и выносливость, выстраивались очереди. В лаундж-зоне гости перезаряжались между развлечениями, обменивались впечатлениями и делали фото. А диджеи Директор Всего, Tony Souljah и хэдлайнер Юлия Коваль создали музыкальную атмосферу для отдыха и кофе-рейва и собрали овации.

Корпоративная сборная поучаствовала и в главном мероприятии фестиваля: 68 бегунов при поддержке 266 болельщиков достойно прошли дистанцию, показав, Билайн — это не только про технологии, но и про настоящий командный дух и здоровый образ жизни.

В 2026 году фестиваль Run IT 2026 прошел в седьмой раз и собрал около 10 000 гостей — любителей спорта, музыки и технологий.

Мария Голяндрина, заместитель генерального директора блока по управлению персоналом и организационному развитию Билайна:

«На Run IT 2026 Билайн в очередной раз доказал: мы умеем объединить технологии, музыку, спорт и доброту в одном пространстве. Спасибо каждому, кто был с нами — в движении, в танце и в добрых делах. До встречи на следующем старте!».