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«Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для международного этнофестиваля «МИР Сибири»

«Ростелеком» развернул высокоскоростную сетевую инфраструктуру на площадке свыше 20 гектаров на юге Красноярского края — между реками Енисей и Шушь. Она обеспечит работу цифровых систем и оборудования, а также онлайн-трансляции на предстоящем XXII Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Учредителями мероприятия выступают министерство культуры Красноярского края и администрация Шушенского муниципального округа, при поддержке Министерства иностранных дел России. По запросу организаторов «Ростелеком» развернул сразу несколько точек доступа к интернету, включая главную сцену, пультовую станцию, пресс-центр и передвижную телестудию «Матч ТВ». Контролировать работу сети на всем протяжении фестиваля будет техническая команда провайдера.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Мы организовали закрытые сети Wi-Fi и выделенные проводные соединения на скорости до 1 Гбит/с. Построенная инфраструктура дает возможность сотрудникам фестиваля и аккредитованным журналистам пользоваться устойчивым высокоскоростным интернетом. Организаторы смогут обеспечивать работоспособность технологических систем на площадке, а журналисты — без сбоев передавать фото и видео событий».

Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора «МИРа Сибири»: «На масштабных массовых мероприятиях интернет давно превратился из дополнительной опции в обязательный элемент инфраструктуры — такой же, как свет, звук и навигация. Вместе с партнерами мы стремимся сделать все, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать атмосферу фестиваля и насладиться яркими выступлениями артистов».

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