«Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для международного этнофестиваля «МИР Сибири»

«Ростелеком» развернул высокоскоростную сетевую инфраструктуру на площадке свыше 20 гектаров на юге Красноярского края — между реками Енисей и Шушь. Она обеспечит работу цифровых систем и оборудования, а также онлайн-трансляции на предстоящем XXII Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Учредителями мероприятия выступают министерство культуры Красноярского края и администрация Шушенского муниципального округа, при поддержке Министерства иностранных дел России. По запросу организаторов «Ростелеком» развернул сразу несколько точек доступа к интернету, включая главную сцену, пультовую станцию, пресс-центр и передвижную телестудию «Матч ТВ». Контролировать работу сети на всем протяжении фестиваля будет техническая команда провайдера.

Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Мы организовали закрытые сети Wi-Fi и выделенные проводные соединения на скорости до 1 Гбит/с. Построенная инфраструктура дает возможность сотрудникам фестиваля и аккредитованным журналистам пользоваться устойчивым высокоскоростным интернетом. Организаторы смогут обеспечивать работоспособность технологических систем на площадке, а журналисты — без сбоев передавать фото и видео событий».

Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора «МИРа Сибири»: «На масштабных массовых мероприятиях интернет давно превратился из дополнительной опции в обязательный элемент инфраструктуры — такой же, как свет, звук и навигация. Вместе с партнерами мы стремимся сделать все, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать атмосферу фестиваля и насладиться яркими выступлениями артистов».