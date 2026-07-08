«МегаФон»: объекты связи в Самарской области защитили от перегрева

Оборудование связи в регионе подготовили к повышенным летним нагрузкам. Чтобы смартфоны жителей не теряли сеть в самый разгар жары, инженеры «МегаФона» обновили системы охлаждения и электропитания на базовых станциях в городах и небольших населенных пунктах 15 районов области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь даже во время летнего зноя, а также при отключениях электроэнергии более полумиллиона жителей и гостей региона смогут бесперебойно пользоваться привычными цифровыми сервисами. Специалисты завершили все работы до наступления жарких дней, когда нагрузка на оборудование традиционно возрастает.

Новые аккумуляторы установили на базовых станциях оператора в Самаре, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске и Похвистневе. Аналогичные работы провели еще в 23 селах и поселках региона. В их число вошли Новосемейкино, Приморский, Русская Борковка, Ягодное, а также Екатериновка, одно из старейших сел Безенчукского района, и Волжский Утес, популярный благодаря оздоровительному туризму.

Обновленные элементы питания подстрахуют сеть на случай аварийных или плановых отключений электричества. Теперь, даже если населенный пункт останется без света, модернизированные объекты связи смогут работать автономно от шести до восьми часов.

Кроме того, заранее, в рамках подготовки к летнему сезону, инженеры заменили климатическое оборудование на базовых станциях в городах, а также небольших населенных пунктах Красноярского, Ставропольского, Богатовского, Алексеевского, Исаклинского и Безенчукского районов.

«Летние температурные максимумы в Самарской области нередко достигают отметок +30... +35 °C. В такие дни телеком-объекты сталкиваются с двойным давлением: высокой температурой на улице и резким ростом объема звонков и мобильного интернета из-за дачников и туристов. Если в жару откажет система охлаждения, оборудование связи может отключиться от перегрева. Благодаря обновлению кондиционеров этот риск теперь сведен к минимуму», — отметил Павел Тележкин, руководитель технического отдела «МегаФона» в Самарской области.