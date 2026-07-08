«МегаФон» усилил LTE в крупных городах Чечни

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции связи в республике. Это помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать сигнал голосовых соединений для более чем 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» развил телеком-инфраструктуру в крупнейших городах региона — Аргуне, Гудермесе, Шали и Урус-Мартане.

Оборудование работает в различных частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и качественное проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. Улучшения заметны не только в густонаселенных и туристических районах, но и на окраинах, в дачных и садовых товариществах, в горной и предгорной местности. Так, оператор увеличил зону присутствия у Лесистого хребта — самой низкой части Большого Кавказа.

«Летом мы традиционно наблюдаем повышение интернет-активности. Это связано как с отпусками и каникулами, так и с туристическим потоком в наш регион. Мы ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши абоненты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам. В этом году работы прошли не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах Веденского, Грозненского, Наурского, Серноводского, Ножай-Юртовского районов», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.