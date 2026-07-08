В дачных поселках Саратова и Энгельса улучшили мобильную сеть

С началом дачного сезона интернет-активность жителей Саратовской области сместилась за город. В садовых товариществах в пригороде Саратова и Энгельса только в июне 2026 г. объем мобильного трафика вырос на 26% по сравнению с маем 2026 г. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты «МегаФона» модернизировали инфраструктуру связи вблизи этих дачных массивов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры добавили к существующим базовым станциям дополнительные среднечастотные диапазоны LTE. Они позволили увеличить емкость сети и скорость передачи данных за городом. Обновление затронуло десятки садовых товариществ, включая СНТ «Радуга», «Химик-5», «Металлист-2», «Заря-59», «Ортопед-65», «Энергия», «Водник-2», «Водник-3», «Строитель-5» и ДНТ «Научный Работник».

«За городом наши абоненты сохраняют привычные городские паттерны поведения в Сети: смотрят видео, слушают музыку, учатся и работают удаленно. Кроме того, за последний год более чем на треть выросло число дачников в возрасте до 18 лет, которые пользуются интернетом активнее других. Чтобы инфраструктура справлялась с увеличенной летней нагрузкой, строительство и модернизация объектов связи начинаются еще зимой и продолжаются в течение всего дачного сезона», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Больше всего дачников приезжает за город по субботам. В это время нагрузка на сеть растет из-за просмотра фильмов, сериалов и видеороликов. На онлайн-кинотеатры и видеохостинги приходится более 30% всего мобильного интернет-трафика.

Модернизация оборудования в садоводческих массивах стала частью программы по развитию сети в загородных локациях региона. С начала года оператор увеличил емкость и скорость сети LTE в поселках, селах и дачных зонах 32 районов области.