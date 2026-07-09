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МТС Exolve расширил возможности сервиса «Умная проверка номеров»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, расширил возможности сервиса «Умная проверка номеров» (HLR-запросы). Обновления позволят бизнесу не только повысить точность оценки активности номера в сети, но и выбирать более гибкие сценарии взаимодействия с клиентами: для голосовых и текстовых коммуникаций теперь доступны разные наборы инструментов проверки номеров. Подобный подход учитывает специфику каналов коммуникации: для исходящих звонков и текстовых рассылок компаниям нужны разные данные и методы анализа. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

HLR-запросы (Home Location Register) — технология, позволяющая в режиме реального времени получать информацию об активности мобильного номера.

Кроме того, стала доступна проверка актуальности номера непосредственно перед коммуникацией: сервис показывает, использовался ли номер абонентом в течение последних суток. Это помогает принимать более обоснованное решение – исключить или оставить номер в базе перед запуском обзвона или текстовой рассылки – и таким образом повысить точность коммуникаций.

«Мы продолжаем фиксировать в В2В-сегменте растущий спрос на сервис "Умная проверка номеров": ежемесячно на платформе проверяются миллионы номеров, и это число продолжает расти, так как его применение существенно повышает эффективность коммуникаций, – сказал Василий Сажко, директор по продуктам МТС Exolve. – Анализируя обратную связь со стороны клиентов, мы увидели: бизнесу нужна не просто информация, актуален ли контакт и когда к нему лучше обратиться, но и гибкость в выборе сценария под конкретную задачу. Поэтому мы добавили новые инструменты, которые помогают эффективнее планировать коммуникации и рациональнее использовать ресурсы бизнеса».

Решение строится на прогнозной модели, которая обрабатывает большие массивы телеком-данных и формирует рекомендации под конкретный сценарий – звонок или сообщение. Это позволяет компаниям подключать только нужные инструменты проверки и экономить бюджет. Сервис особенно актуален для банков, колл-центров, e-commerce, логистики и других отраслей, где он уже показал значительный спрос.

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Новые возможности доступны по API и интегрируются в CRM, платформенные решения и маркетинговые инструменты компаний. Также отправить номера на проверку и получить результат можно в личном кабинете МТС Exolve.

Сервис «Умная проверка номеров» позволяет бизнесу оценивать телеком-доступность абонента, определять лучшее время для связи, проверять оператора и регион номера – эта информация помогает поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии, повышать контактность и снижать затраты на коммуникации.

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