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YADRO представила инструменты для ускоренного ввода сетевой инфраструктуры в эксплуатацию

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявила о доступности KORNFELD.SATELLITES — инструментов для интеграции коммутаторов KORNFELD с корпоративными системами мониторинга. Решение позволяет ускорить подключение сетевого оборудования к действующим системам мониторинга и упростить получение данных для диагностики и сопровождения сети без перестройки существующих процессов эксплуатации.

В инфраструктурных проектах установка и базовая настройка оборудования — лишь часть запуска. Для перехода сети в промышленную эксплуатацию коммутаторы необходимо подключить к мониторингу, включить в регламенты сопровождения и предоставить инженерным командам доступ к данным для диагностики. Ручная подготовка шаблонов и дашбордов требует дополнительного времени сетевых специалистов на выбор метрик, проверку данных и настройку рабочих экранов — и напрямую влияет на сроки ввода инфраструктуры в эксплуатацию.

В первый релиз KORNFELD.SATELLITES вошли шаблоны Zabbix для мониторинга и дашборды Grafana для анализа ключевых эксплуатационных метрик коммутаторов KORNFELD. Инструменты позволяют контролировать состояние платформы, аппаратные датчики, интерфейсы и сетевые процессы.

Выпуск KORNFELD.SATELLITES продолжает развитие прикладных решений для сопровождения в портфеле YADRO. Аналогичный подход уже применяется для серверов и систем хранения данных: вместе с оборудованием заказчики получают компоненты, которые упрощают его включение в рабочие процессы эксплуатации. Теперь этот подход распространяется и на сетевое направление.

«Мы развиваем инфраструктурную экосистему YADRO с фокусом на весь цикл работы оборудования у заказчика — от интеграции в действующую инфраструктуру до повседневного сопровождения. KORNFELD.SATELLITES помогает сделать этот процесс более управляемым: сетевые команды получают готовые инструменты для мониторинга и диагностики. Чем быстрее сеть переходит в промышленную эксплуатацию, тем раньше она начинает создавать ценность для бизнеса. KORNFELD.SATELLITES сокращает этот путь», – отмечает Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов YADRO.

KORNFELD.SATELLITES доступны на Сервисном портале YADRO без отдельного лицензирования. Компоненты поставляются с документацией, а техническую поддержку обеспечивает сервисная команда производителя. YADRO планирует последовательно развивать KORNFELD.SATELLITES, расширяя его функциональность в области мониторинга, сопровождения и автоматизации сетевой инфраструктуры.

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