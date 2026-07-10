«МегаФон» улучшает качество связи в Островском районе Псковской области

«МегаФон» улучшает качество связи в сельской местности Псковской области. Так, технические специалисты установили новые телеком‑объекты и провели модернизацию оборудования в городе Остров и в трёх населённых пунктах района: Подмогилье, Карпово и Малая Губа. Благодаря проведённым работам увеличилась зона покрытия, а скорость передачи данных выросла на 20%.

Увеличение скорости и объёма передачи данных стало возможным благодаря строительству в деревнях Островского района новой телеком-инфраструктуры стандарта 4G. Теперь более 2 тыс. жителей псковской глубинки смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости.

Телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах, что позволяет обеспечить дальность сигнала и увеличить скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура связи позволяет местным жителям и автолюбителям комфортно пользоваться онлайн-картами, развлекательными сервисами и digital-инструментами для общения, работы или учёбы.

Также в самом районном центре Остров специалисты оператора увеличили ёмкость сети, что позволило снизить нагрузку на оборудование в пиковые часы.

«При составлении плана по строительству новых базовых станций мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во всех поселениях за прошлый год увеличились и количество абонентов, и интернет‑трафик, и объём звонков. Поэтому было решено построить новые телеком объекты, используя несколько частотных диапазонов LTE», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.