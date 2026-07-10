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МТС накрыла LTE-сетью «Ясные поляны» в Анивском районе

Компания МТС запустила LTE-сеть в СНТ «Ясные поляны» Анивского района. Проект реализован совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области. Благодаря подключению нового телеком-оборудования местные жители получили доступ к современным цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили новое телеком-оборудование в СНТ «Ясные поляны» и обеспечили крупный коттеджный поселок надежной голосовой связью и высокоскоростным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Теперь местные жители и дачники могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, общаться с родственниками и друзьями в интернете.

«Развитие инфраструктуры связи в коттеджных и дачных поселках особенно актуально в теплое время года. Многие сахалинцы предпочитают проводить время за городом, и наша задача - обеспечить им надежное и качественное соединение, чтобы они могли оставаться на связи с близкими и пользоваться всеми преимуществами цифровых технологий. Работы совершенствованию LTE-сети мы ведем непрерывно. Программа модернизации охватывает как крупные города, так и небольшие села островного региона. Только в этом году мы провели масштабные работы по улучшению качества связи в Долинском, Корсаковском, Анивском, Макаровском и Холмском районах», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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