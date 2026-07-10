МТС усилила мобильную сеть на автодорогах из Ачинска и Шарыпово

МТС нарастила покрытие мобильной связи в Красноярском крае. Новое телеком-оборудование появилось вдоль автодорог «Ачинск — Бириллюсы», «Шарыпово — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили дополнительное телеком-оборудование в окрестностях сел Березовское и Малый Имыш, а также по направлению из Ачинска в деревню Бириллюсы. В результате более 70 километров дорожного полотна обеспечены непрерывным покрытием мобильного интернета и качественной голосовой связью от МТС.

Создание цифровой инфраструктуры поможет сельчанам не только быть на связи и на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм. Кроме того, водители авто, проезжающие мимо этих сел, смогут оставаться на связи в пути и использовать навигатор.

«Мы продолжаем закрывать немногие оставшиеся «белые пятна» и усиливаем сеть там, где это необходимо. За прошлый год МТС запустила в регионе более 350 базовых станций стандарта LTE. Работы затронули более 280 населенных пунктов края — помимо малых городов, деревень и сел сеть окутала и близлежащие автодороги. В частности, участки федеральных трасс, а также дорог «Енисейский тракт», «Богучаны — Кодинск», «Ачинск — Ужур — Троицкое», «Минусинск — Беллык», «Новоалтатка — Крутоярский» и других», — рассказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.