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«МегаФон» усилил мобильный интернет на «родине слонов»

Более 60 тыс. жителей северо-запада Ставрополья почувствовали улучшения в работе мобильной связи. После модернизации сети скорость интернета у абонентов «МегаФона» достигает 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новоалександровский район — одно из крупнейших муниципальных образований в регионе. Здесь в 2007 г. был найден скелет южного слона, жившего на этой территории около 2,5 млн лет назад. Это открытие закрепило за Ставропольем прозвище «родина слонов». Всего же в крае раскопали более 12 видов и восемь родов хоботных, а край сегодня — единственное место на планете, где представлены два полных раздельнополых скелета этих древних обитателей.

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Благодаря модернизации телеком-инфраструктуры местные жители могут делиться впечатлениями и своими достижениями в социальных сетях, а гости получать актуальную информацию о достопримечательностях и новостях. Туристов на расположенном в районе Новотроицком водохранилище в первом полугодии этого года стало больше на 11%, относительно аналогичного периода 2025 г. Приезжают в Новоалександровский район в основном из Карачаево-Черкесии и Краснодарского края, а турпоток из двух российских столиц увеличился на 24%.

«В этом году на Ставрополье открыты для отдыха 15 пляжей. На всех них, для комфортного времяпрепровождения абонентов, «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета. Мы заранее улучшили сеть там, где ежегодно наблюдается сезонный рост использования онлайн-сервисов. Для этого применили разнообразные инструменты: от строительных работ до активации новых частотных диапазонов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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