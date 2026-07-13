Жителей Республики Алтай защитили от двух с половиной лет разговоров с мошенниками

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки Республике Алтай в первом полугодии 2026 г. Чаще всего злоумышленники пытались дозвониться от имени организаций по инвестициям и дополнительному доходу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам первого полугодия 2026 г. наблюдается снижение общего числа мошеннических вызовов по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. По данным сервиса «МТС Защитник», в регионе с начала этого года были заблокированы больше 6 млн нежелательных звонков. Решения на базе искусственного интеллекта и Big Data сэкономили жителям республики более 1 млн минут, это почти два с половиной года несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

Злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: мошенники совершали звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

«В общении по телефону с незнакомыми людьми прежде всего стоит полагаться на собственную осмотрительность — именно личная бдительность остается главным заслоном от обмана. Не сообщайте никому персональные данные, не вводите коды из СМС и не переходите по сомнительным ссылкам; если в ходе разговора появляются хоть малейшие сомнения в честности собеседника, разумнее сразу положить трубку. При этом на страже безопасности стоят и технологии МТС: встроенная система на базе искусственного интеллекта ежедневно анализирует телефонные номера более чем по 200 критериям, позволяющим выявить признаки мошенничества, и может предупредить о потенциальной угрозе прямо во время звонка. А учитывая, что преступные схемы становятся все более хитроумными, такая многоуровневая защита особенно актуальна», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в соседнем Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тыс. раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».