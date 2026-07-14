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«МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для жителей села Красное в Увинском районе Удмуртии. Это событие стало логичным продолжением работы оператора, начатой в текущем году. Теперь жители села могут оперативно связываться с семьей и родными, решать рабочие и бытовые вопросы.

Услуги мобильной связи востребованы абонентами с первого дня запуска оборудования. Жители села чаще всего используют сеть в четверг и пятницу. В эти дни объем разговоров увеличивается почти на 30% по сравнению со среднедневными показателями. Меньше всего звонков приходится на субботу и воскресенье. Такая же ситуация характерна и в целом для Увинского района.

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«Мы внимательно смотрим, какие паттерны поведения и мобильные привычки характерны для жителей Удмуртии. Исходя из этих данных, наши специалисты подбирают технические решения, чтобы обеспечить актуальные и перспективные потребности абонентов. Сегодня благодаря появлению стабильной связи в селе Красное и других населённых пунктах района у жителей открываются новые возможности: они могут мгновенно связаться с родными, вызвать экстренные службы или быстро решить рабочие вопросы», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

С начала года оператор уже обеспечил мобильную связь в семи населённых пунктах района. В зону действия уверенного сигнала вошли сёла Булай, Кыйлуд, Новый Мултан, Сям‑Можга, Рябово, Ува‑Тукля, и поселок Ува. С учетом нового покрытия в селе Красное услугами оператора смогут воспользоваться свыше 23 тыс. жителей, проживающих на этих территориях.

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